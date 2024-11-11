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Судье гаагского МУС грозит до четырех лет колонии по уголовному делу в РФ

Фото: istockphoto/AMilkin

Фото: istockphoto/AMilkin

Судья Международного уголовного суда (МУС) Хайкель Бен Махфуд заочно арестован в России, ему грозит до четырех лет колонии по статье о заведомо незаконном заключении или содержании под стражей.
Как пишет РИА Новости, Бен Махфуда разыскивают на международном уровне. Вменяемая ему статья также предусматривает принудительные работы на тот же срок.

Хайкель Бен Махфуд — один из судей МУС, выдавших летом этого года санкцию на арест секретаря российского Совбеза Сергея Шойгу и руководителя генштаба российских войск Валерия Герасимова.



Ранее сообщалось, кого в Тбилиси назвали «бездельниками» и как это связано с Евросоюзом.

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Патрушев: США и Британия могут устроить аналогичные «Северному потоку» теракты
11 ноября 2024, 18:59

Николай Патрушев (Фото: kremlin.ru)

Штаты и Соединенное Королевство могут устроить аналогичные «Северным потокам» теракты, заявил помощник российского президента Николай Патрушев в разговоре с «Коммерсантомъ».
«По имеющейся информации, американцы и англичане рассматривают диверсию на «Северных потоках» в качестве одного из многих методов продвижения своих экономических интересов. Под их удар могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели, обеспечивающие связь во всем мире», — прокомментировал председатель Морской коллегии.
Теракты на нитках российского газопровода «Северный поток» произошли в сентябре 2022 года. Генпрокуратура начала дело о международном терроризме. Патрушев тогда был секретарем Совбеза РФ.

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#мир
#россия
#сша
#великобритания
#теракт
#северный поток
#новости
#николай патрушев
#газопровод
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Великобритания опровергла информацию о сокращении военной помощи Украине
Глава МО Британии Хили опроверг намерение Лондона сократить помощь Украине
11 ноября 2024, 15:52

Фото: iStock/ nevenmn

Глава Министерства обороны Британии Джон Хили опроверг информацию о том, что Лондон намерен уменьшать военную помощь Киеву, сообщает издание Politico.

«Мы усилили военную поддержку, мы ускорили поставки... Сейчас мы тратим на военную помощь Украине больше, чем когда-либо прежде, и вчера я долго говорил с министром обороны Украины. Он определенно не видит ослабления поддержки Великобритании, и он сказал, что украинцы уверены в постоянной и неизменной поддержке их страны со стороны Великобритании», — заявил Джон Хили изданию Politico.

Великобритания только усиливает поддержку Украины и ускоряет поставки военной помощи для Украины. Также глава британского министерства обороны утверждает, что победа Дональда Трампа и его возвращение в Белый дом не будет влиять на военную помощь для Украины. По мнению Джона Хили, все европейские страны должны «делать больше для финансирования».

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Прибывших в Тбилиси депутатов ЕС назвали бездельниками
Мэр Тбилиси Каладзе назвал прибывших в город депутатов ЕС бездельниками
11 ноября 2024, 15:46

Фото: istockphoto/uskarp

Европейских депутатов, прибывших в Тбилиси поддержать оппозицию, назвал «бездельниками» мэр грузинской столицы Каха Каладзе. Его слова процитировала газета «Взгляд».
«Никакой цены не имеют заявления этих бездельников, которые переезжают из страны в страну. <...> Говорят с нами от имени Европы, а в реальности делают все, чтобы в Грузии были хаос и напряженность», — сказал Каладзе.
Также он назвал парламентариев «обыкновенными вредителями, которые распространяют ложь».

В Тбилиси прибыли восемь депутатов из Швеции, Польши, Финляндии, Германии, Франции, Латвии, Эстонии и Литвы.

Выборы в Грузии прошли в конце октября. Победила партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

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Профессор Брешит-Жабнер назвал политику США безумием

Песков раскрыл планы по контактам Путина и Трампа
#мир
#грузия
#ес
#новости
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Профессор Брешит-Жабнер назвал политику США безумием
11 ноября 2024, 15:46

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Профессор Хаим Брешит-Жабнер заявил, что действия США на мировой арене являются безумием.
Он пояснил, что США вложили огромные деньги в развитие конфликтов как на Украине, так и на Ближнем Востоке. И сейчас, когда Штаты понимают, что побед ни на одном из этих направлений не будет, они пребывают в ярости.

«Посредством Израиля Запад ведёт борьбу со странами в регионе, говоря им: «Либо вы поступаете по-нашему, либо вас ждёт то же самое: мы превратим вас в сектор Газа». Действия США — полное безумие. Как известно империи, которые переживают упадок, крайне опасны», — отметил в беседе с RT Брешит-Жабнер.

А политолог Юрий Светов допустил, что нынешний президент США Джо Байден может снять запрет на использование британского оружия для ударов по территории РФ.

«Байден может пойти на этот шаг. Он озлоблен на то, что его выкинули из президентской гонки ради Харрис, поэтому может сейчас захотеть показать свою силу. У него идея фикс — войти в историю как великий президент. И он это может сделать. Так, сейчас администрация Байдена спешит до инаугурации Дональда Трампа отдать Украине $6,2 млрд и обеспечить поставку всего обещанного оружия и боеприпасов», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день каких-либо конкретных планов по контактам президента РФ Владимира Путина и выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа пока нет.

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#сша
#деньги
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#байден
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«Определится будущее человечества»: Политолог спрогнозировал итог взаимодействия Путина и Трампаа
Политолог Фельдман: для Трампа украинский кризис — типичный территориальный конфликт
11 ноября 2024, 15:37

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

В СМИ распространилась информация о телефонном разговоре республиканца Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг это, объявив, что конкретных планов по организации звонка Трампа Путину пока нет.
Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с «Радио 1» заявил, что даже в случае действительности телефонного разговора, Владимир Путин вряд ли бы сообщил американской стороне что-то принципиально отличающееся от позиции, которую уже многократно озвучивал в своих публичных выступлениях.
«Для Дональда Трампа было бы логично начать подготовку к урегулированию украинского кризиса с выяснения позиций конфликтующих сторон. Вероятно, он хочет понять условия, на которых Москва и Киев готовы вступить в переговорный процесс», — отметил эксперт.

По его словам, Россия по-прежнему будет настаивать на денацификации, сокращении рядов украинской армии, признании новых реалий на земле, отказе от членства Киева в НАТО и немедленном выходе ВСУ из Курской области.
«Судя по всему, Трамп рассматривает украинский кризис как типичный территориальный конфликт, который можно урегулировать соответствующими методами: размежеванием, созданием демилитаризованных зон, вводом миротворцев и т.д. Однако, если он внимательно послушает Президента РФ, то поймет, что залогом восстановления мира является формирование новой системы международной безопасности, учитывающей интересы коллективного Запада и глобального Юга», — сообщил политолог.

Он добавил, что, вероятно, речь идет о необходимости проведения новой Ялтинской конференции, где определится будущее всего человечества.

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#россия
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#всу
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#трамп
#сша
#сво
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Песков раскрыл планы по контактам Путина и Трампа
Песков: конкретных планов по контактам Путина и Трампа на сегодняшний день нет
11 ноября 2024, 14:39

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

На сегодняшний день каких-либо конкретных планов по контактам президента РФ Владимира Путина и выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа пока нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«Опять же я вас хочу переадресовать к словам президента, сказанным на Валдае, пока каких-то конкретных планов нет, поэтому здесь пока нечего добавить», — сказал Песков.

Ранее газета Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Дональд Трамп в четверг провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого он выразил желание продолжить диалог для обсуждения быстрого разрешения конфликта на Украине. В статье также утверждалось, что украинское правительство якобы было уведомлено о звонке и не возражало против общения двух политиков.

При этом пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявил, что украинские власти не были заранее проинформированы о телефонном разговоре между Трампом и Путиным.

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#дональд трамп
#правительство
#мид
#песков
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МВД разыскивает экс-главу батальона «Луганск-1» Артема Витко
11 ноября 2024, 14:30

Фото: iStock/Dzurag

МВД России объявило в розыск народного депутата Украины, бывшего главу батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Артёма Витко.
«Основание для розыска: разыскивается по статье», — говорится в карточке базы.

При этом не уточняется, по какой именно статье разыскивается Витко.

«Луганск-1» является спецподразделением Национальной полиции Украины. Его образовали в мае 2014 года. В том же году Витко стал народным депутатом Украины от Радикальной партии.

По данным СМИ, Витко принимал участие в вооружённом конфликте в Донбассе, а также в составе батальона «Луганск-1» участвовал в захвате Лисичанска, Рубежного и Северодонецка.

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#удар
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«Связи с Россией»: Американист Лозанский оценил вероятность нового покушения на Трампа
Американист Лозанский про покушение на Трампа: его обвиняют в связях с Россией
11 ноября 2024, 13:53

Дональд Трамп (Фото: donalttrump.com)

Политологи не раз высказывали мнение о том, что после президентской гонки в США на жизнь республиканца Дональда Трампа может произойти очередное покушение.
Однако президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Радио 1» выразил другую точку зрения, предположив, что прямого покушения на Трампа не будет.
«Поскольку сейчас его охрана усилена, но значительно активизируются информационные атаки, включая обвинения о связях с Россией, а также создание двухпартийной фракции в Конгрессе, которая будет препятствовать политическим реформам Трампа», — сказал он.

Американист подчеркнул, что все обвинения Трампа в связях с Россией теряют прежний интерес, потому что не имеют никакой серьезной доказательной базы.
«Попытки будут и уже во время президентской кампании такие обвинения были. Главное сейчас, сумеет ли Трамп собрать команду единомышленников для новой администрации, которая будет помогать ему продвигать свою стратегию, а не саботировать, как прежняя», — заявил эксперт.

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#убийство
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МИД Индии призывает Россию к ускорению торговых переговоров
Глава МИД Индии Джайшанкар призвал устранить нетарифные барьеры в торговле с РФ
11 ноября 2024, 13:29

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Индия выступает за активизацию переговоров по инвестиционному соглашению с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар на Российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи.


«Сегодня наша двусторонняя торговля составляет 66 миллиардов долларов США. Это делает цель достижения 100 миллиардов долларов США к 2030 году более чем реалистичной. Однако торговый баланс нуждается в срочном исправлении, поскольку он является односторонним. Для этого крайне важно как можно скорее устранить нетарифные барьеры и нормативные препятствия», — подчеркнул министр.

Представителем Индии отмечено, что экономики России и Индии взаимодополняют друг друга. Сотрудничество между Индией, чьи темпы роста сохранятся на уровне 8% в течение нескольких десятилетий, и Россией, которая выступает как главный поставщик природных ресурсов и крупный технологический лидер, принесет выгоду не только обеим странам, но и всему миру.

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