Судье гаагского МУС грозит до четырех лет колонии по уголовному делу в РФ

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Судья Международного уголовного суда (МУС) Хайкель Бен Махфуд заочно арестован в России, ему грозит до четырех лет колонии по статье о заведомо незаконном заключении или содержании под стражей.
Как пишет РИА Новости, Бен Махфуда разыскивают на международном уровне. Вменяемая ему статья также предусматривает принудительные работы на тот же срок.
Хайкель Бен Махфуд — один из судей МУС, выдавших летом этого года санкцию на арест секретаря российского Совбеза Сергея Шойгу и руководителя генштаба российских войск Валерия Герасимова.
Ранее сообщалось, кого в Тбилиси назвали «бездельниками» и как это связано с Евросоюзом.
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Хайкель Бен Махфуд — один из судей МУС, выдавших летом этого года санкцию на арест секретаря российского Совбеза Сергея Шойгу и руководителя генштаба российских войск Валерия Герасимова.
Ранее сообщалось, кого в Тбилиси назвали «бездельниками» и как это связано с Евросоюзом.
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Никита Кротов