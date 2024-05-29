«Мусорная атака»: КНДР отправила воздушные шары с необычным содержанием в Южную Корею

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Северная Корея отправила через границу в Южную Корею более 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейских военных.
Согласно сообщению, воздушные шары с необычным содержимым стали перелетать через границу вечером 28 мая. После чего они начали падать на территории Южной Кореи. Внутри оказался разный мусор, в том числе пластиковые бутылки, батарейки и навоз. Объединенный комитет начальников штабов Сеула призвал КНДР прекратить «бесчеловечные и вульгарные действия».
Ранее заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир сообщил, что в стране заметили агитационные материалы Южной Кореи. Тогда он предупредил, что КНДР будет разбрасывать мусор на территории республики Корея, чтобы в этой стране поняли, сколько усилий требуется для уборки.
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