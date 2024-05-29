«Мусорная атака»: КНДР отправила воздушные шары с необычным содержанием в Южную Корею

Соединенные Штаты и их союзники проиграют от собственных санкций. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на заявления Белого дома о потенциальном торговом эмбарго в отношении России. Слова Антонова приводит российская дипмиссия в США в Телеграм-канале.