Южная Корея готова помочь Украине

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Южная Корея готова продолжать сотрудничать с Украиной и оказывать стране помощь, сообщает телеканал MBC.
Об этом заявил южнокорейский лидер Юн Сок Ель по результатам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Юн Сок Ель, правительство Южной Кореи активно участвует в усилиях международного сообщества по достижению мира и послевоенного восстановления на Украине.
В свою очередь, Зеленский позвал Юн Сок Еля на конференцию мира в Швейцарии. Она пройдет с 15 по 16 июня. Также он попросил его «активнее» помогать Киеву.
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По словам Юн Сок Ель, правительство Южной Кореи активно участвует в усилиях международного сообщества по достижению мира и послевоенного восстановления на Украине.
В свою очередь, Зеленский позвал Юн Сок Еля на конференцию мира в Швейцарии. Она пройдет с 15 по 16 июня. Также он попросил его «активнее» помогать Киеву.
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Алёна Самарева