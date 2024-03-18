Северная Корея запустила несколько баллистических ракет

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КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает Kyodo News со ссылкой на Министерство обороны и береговую охрану Японии.
Ракета запускались с интервалом около 30 минут. Министерство обороны Японии объявило, что они упали в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Сеул заявил, что они обменялись информацией о ракетных пусках Северной Кореи с официальными лицами США и Японии. Следует отметить, что запуск Северной Кореей состоялся на фоне визита в Сеул госсекретаря США Энтони Блинкена, с которым встретится министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Елем.
По данным ТАСС, ракета пролетела 350 километров. Максимальная высота полета составила 50 километров.
Это второй запуск баллистической ракеты с начала года. Также в этом году Северная Корея провела 5 испытаний крылатых ракет у восточного побережья.
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Сеул заявил, что они обменялись информацией о ракетных пусках Северной Кореи с официальными лицами США и Японии. Следует отметить, что запуск Северной Кореей состоялся на фоне визита в Сеул госсекретаря США Энтони Блинкена, с которым встретится министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Елем.
Это второй запуск баллистической ракеты с начала года. Также в этом году Северная Корея провела 5 испытаний крылатых ракет у восточного побережья.
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Александр Климов