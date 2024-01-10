Мужчина и его невеста зарезали друг друга во время пьяной ссоры

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В Ставрополе жених с невестой в ходе пьяной ссоры зарезали друг друга. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на свой источник.
По данным издания, инцидент произошел вечером 9 января на территории СНТ Аграрник, который находится в Промышленном районе города.
Между влюбленными произошел конфликт во время распития алкоголя. Они схватились за ножи и нанесли друг другу смертельные ранения. В результате также постаралась пенсионерка, пытавшаяся их разнять. Женщину госпитализировали с ранением брюшной полости.
По факту инцидента проводится проверка, правоохранители выясняются обстоятельства произошедшего.
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Между влюбленными произошел конфликт во время распития алкоголя. Они схватились за ножи и нанесли друг другу смертельные ранения. В результате также постаралась пенсионерка, пытавшаяся их разнять. Женщину госпитализировали с ранением брюшной полости.
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Алина Юрчак