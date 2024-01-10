В Иркутске ночью сгорели кафе и магазин

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В Иркутске 10 января ночью загорелся павильон, в котором находились кафе и магазин. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на управление МЧС по региону.
Спасатели получили сигнал о возгорании около 5:00 по местному времени. По прибытию на место пожарные увидели, что огонь полностью охватил кровлю торгового павильона. В МЧС уточнили, что на тушение пожара ушло около 40 минут.
Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.
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«Кровля уничтожена на площади 100 квадратных метров, помещения повреждены огнем. Пострадавших нет», — проинформировали в ведомстве.
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Диана Аванесян