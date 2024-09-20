«Мужчины шли на это ради карьеры»: Чиновницу в КНР посадили за взятки и 58 любовников

Фото: istockphoto/CHUNYIP WONG
Приговоренная к 13 годам за коррупцию чиновница из Китая имела 58 любовников из числа подчиненных, а также была частым гостем ночных клубов. Об этом сообщает газета Гонконга South China Morning Post.
По данным СМИ, бывшая глава округа предпочитала заводить многочисленные романтические связи среди мужчин-подчиненных. Для прикрытия встреч с любовниками 52-летняя Чжун Ян использовала рабочие командировки и сверхурочную работу.
Сообщается, что многие мужчины соглашались на романтические связи с начальницей ради продвижения в карьере и прибавки к зарплате. Однако были и те, кто придавался любовным утехам вынужденно, опасаясь потерять работу.
Женщину приговорили в КНР к 13 годам колонии и штрафу в 140 000 долларов США за взятки на 8,5 млн долларов и сексуальные отношения с подчиненными.
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«За свою эффектную внешность любвеобильная госслужащая получила прозвище «красивый губернатор». Чжун никогда не была замужем и не имела детей», – пишут СМИ.
Сообщается, что многие мужчины соглашались на романтические связи с начальницей ради продвижения в карьере и прибавки к зарплате. Однако были и те, кто придавался любовным утехам вынужденно, опасаясь потерять работу.
Женщину приговорили в КНР к 13 годам колонии и штрафу в 140 000 долларов США за взятки на 8,5 млн долларов и сексуальные отношения с подчиненными.
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Лия Мурадьян