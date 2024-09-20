Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Мужчины шли на это ради карьеры»: Чиновницу в КНР посадили за взятки и 58 любовников

«Мужчины шли на это ради карьеры»: Чиновницу в КНР посадили за взятки и 58 любовников

СМИ: У пойманной на коррупции китайской чиновницы было 58 любовников
20 сентября 2024, 11:27
Фото: istockphoto/CHUNYIP WONG

Фото: istockphoto/CHUNYIP WONG

Приговоренная к 13 годам за коррупцию чиновница из Китая имела 58 любовников из числа подчиненных, а также была частым гостем ночных клубов. Об этом сообщает газета Гонконга South China Morning Post.
По данным СМИ, бывшая глава округа предпочитала заводить многочисленные романтические связи среди мужчин-подчиненных. Для прикрытия встреч с любовниками 52-летняя Чжун Ян использовала рабочие командировки и сверхурочную работу.
«За свою эффектную внешность любвеобильная госслужащая получила прозвище «красивый губернатор». Чжун никогда не была замужем и не имела детей», – пишут СМИ.



Сообщается, что многие мужчины соглашались на романтические связи с начальницей ради продвижения в карьере и прибавки к зарплате. Однако были и те, кто придавался любовным утехам вынужденно, опасаясь потерять работу.

Женщину приговорили в КНР к 13 годам колонии и штрафу в 140 000 долларов США за взятки на 8,5 млн долларов и сексуальные отношения с подчиненными.

Читайте также:

Два экс-министра обороны КНР исключены из Компартии из-за подозрений во взятках

Директора китайского ресторана в Москве арестовали за отравление китайцев

Китай выступил за мирное решение конфликта на Украине
#рабочие
#мужчины
#отношения
#китай
#любовь
#чиновники
#коррупция
Глава Гагаузии объяснила, почему прервала визит в Россию
Глава Гагаузии Гуцул прервала визит в Россию из-за заседания суда в Кишиневе
20 сентября 2024, 11:25

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Глава Гагаузии Евгения Гуцул прервала свой визит в Россию, где должна была выступить на Евразийском женском форуме в рамках БРИКС, из-за судебного заседания по ее делу в Молдавии. Об этом информирует РИА Новости.
Глава Гагаузии отметила, что она не имеет права пропускать ни одного заседания. По словам Гуцул, на данном мероприятии она должна была выступить с речью от Гагаузской автономии.

Глава региона выразила надежду на реализацию «всего упущенного» в скором времени.

Напомним, ранее Гуцул рассказала, что на неё оказывали давление молдавские власти и Антикоррупционная прокуратура страны. Ей предлагали в обмен на закрытие уголовного дела отказаться от должности и оклеветать коллег из оппозиционной партии «Шор».

Читайте также:

Глава Гагаузии захотела еще раз встретиться с Путиным

В Кишинёве заявили о минировании здания суда, где слушается дело Гуцул

Гагаузская автономия ведет переговоры с российскими банками
#дело
#права
#прокуратура
#переговоры
#евгения гуцул
#суд
#молдавия
#гагаузия
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский ввел санкции против России и ряда государств
Зеленский ввел санкции против РФ и КНР
20 сентября 2024, 10:41

Санкции против РФ, КНР, а также Ирана и ОАЭ ввел глава киевского режима Владимир Зеленский. Данные указаны на его официальном сайте. Уточняется, что ограничительные меры в отношении России коснулись шести физлиц и 42 юрлиц.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 сентября 2024 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — сказано в указе.

Санкционные меры приняты на ближайшее десятилетие. Таким образом иностранные суда не могут входить в украинские территориальные воды и порты. То же касается и воздушных суден. Совместные договора и соглашения приостановлены.

Читайте также:

Захарова: ВСУ создают концлагеря в российском приграничье

В Британии испугались, что Путин «взорвет миллионы iPhone»

Матвиенко вспомнила анекдот про пейджер на Евразийском женском форуме
#мир
#украина
#россия
#китай
#оаэ
#владимир зеленский
#новости
#санкции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: ВСУ создают концлагеря в российском приграничье
20 сентября 2024, 10:25

Фото: сайт МИД РФ

У Москвы имеются данные, что боевики ВСУ создают в приграничье России подобие концлагерей, куда помещаются гражданские. Об этом в рамках IV Евразийского женского форума заявила дипломат МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что, согласно сведениям, украинские неонацисты насильственно вывозят не успевших эвакуироваться из-под Курска людей.

«Это, я напомню, между прочим, типичная практика немецко-фашистских оккупантов. Вы помните, как они угоняли советских людей, граждан Советского Союза, в плен, в рабство?» — спросила официальный представитель МИД России.
Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа. Как докладывали в Минобороны РФ, в указанный район были направлены дополнительные силы.

Читайте также:

В сети появилось видео, как раненый боец ВС РФ отбросил от себя гранату ВСУ

В США заявили о наличии у Харрис синдрома самозванца

Пушков заявил о применении нового страшного оружия массового поражения
#россия
#мид
#мид рф
#мария захарова
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сети появилось видео, как раненый боец ВС РФ отбросил от себя гранату ВСУ
20 сентября 2024, 08:42

Фото: iStock/ovbelov

В вирусном видео, которое собрало более 30 миллионов просмотров в социальных сетях, запечатлен момент, когда российский боец спокойно отбрасывает гранаты, сброшенные с беспилотника ВСУ. Об этом информирует «Комсомольская правда».
Соответствующие кадры опубликовали операторы БПЛА батальона 54-ой отдельной механизированной бригады ВСУ. На них запечатлён момент, когда раненый боец в ногу лежит на земле и ожидает помощи. В этот момент к нему приближается беспилотник Вооруженных сил Украины и сбрасывает на солдата гранаты.

Военный не растерялся и начал откидывать их в сторону, после чего они взрывались в метре от него. Оператор украинского беспилотника проявлял неимоверное упорство, стараясь сбросить груз и запечатлеть на камеру страдания нашего солдата. Он всё больше снижался, приближаясь к цели.

Украинские операторы, проявляя садистскую настойчивость, продолжали мучить безоружного военнослужащего, не оставляя ему никаких шансов выжить. Один из них поднялся на большую высоту и сбросил очередную гранату, которая взорвалась при контакте с землей. После этого убийца спустился, чтобы запечатлеть опаленное огнем лицо храброго солдата, а затем снова поднялся в небо, чтобы добить его гранатой.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов назвал сроки окончания СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стало известно о новых зверствах ВСУ под Курском над мирными жителями

Российские военные нанесли удар по иностранным наемникам в Харькове

Населенный пункт Георгиевка в ДНР перешел под контроль ВС РФ
#военные
#беспилотник
#боеприпас
#кадры
#youtube
#днр
#сво
#всу
#вс рф
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили о наличии у Харрис синдрома самозванца
New York Post: демократы волнуются из-за малого числа интервью Харрис
20 сентября 2024, 08:24

Фото: РИА Новости/Стрингер

Действующий вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис может установить исторический антирекорд по количеству интервью среди претендентов на пост президента, сообщает американское издание New York Post.
«"Тревожная" Камала Харрис идет на антирекорд по числу интервью среди всех кандидатов — и даже демократы волнуются», — отмечается в материале.

Сообщается, что Харрис с момента своего выдвижения дала в три раза меньше интервью, чем бывший американский лидер Дональд Трамп. Источник отметил, что она удерживает сейчас внимание избирателей, однако может столкнуться с падением популярности.

Психиатр Кэрол Либерман пояснила, что штаб Харрис ограничивает встречи кандидата с журналистами из-за повышенной тревожности. Она добавила, что у Харрис может быть синдром самозванца из-за сомнений в собственной квалифицированности.

Американские выборы состоятся 5 ноября и станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США. Основными кандидатами на этот пост являются представители Республиканской и Демократической партий.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Вашингтоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Противник Трампа собрали миллионы долларов для президентской кампании Харрис

Трампа призвали не полагаться на удачу после второй попытки покушения

Шансы Трампа на победу увеличились после предполагаемого покушения
#выборы
#сша
#президент
#радио
#дональд трамп
#пост
#страны
#интервью
#лидер
#психиатр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пушков заявил о применении нового страшного оружия массового поражения
Пушков назвал взрывы гаджетов в Ливане новым оружием массового поражения
20 сентября 2024, 07:27

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

В Ливане произошли массовые взрывы, которые затронули различные электронные устройства. Сенатор Алексей Пушков заявил, что они стали новым оружием в борьбе за уничтожение людей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что во вторник в Ливане в разных районах произошли взрывы пейджеров. В результате погибли 12 человек, а около 2800 получили ранения. В среду, после взрывов пейджеров, начали детонировать и другие телекоммуникационные устройства.

«Разработано и на наших глазах применяется новое оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. После вирусов — новое слово в безжалостной войне против человека», — поделился сенатор.

По мнению политика, окружающая среда современных людей быстро ухудшается из-за действий тех, кто разрабатывает новые виды оружия для уничтожения себе подобных.

Ранее стало известно, что на Арбате во время взрывов в Ливане у москвича в руках взорвался смартфон. Депутат ГД ответил на вопрос о том, могли ли такие устройства быть ввезены в Россию.

Помимо этого, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано. По его словам, спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьёзным последствиям не только для Ливана, но и для всего мира.

Читайте также:

«‎Глобальная угроза для всех стран»: Володин прокомментировал взрывы в Ливане

Стало известно, что взорвавшиеся в Ливане пейджеры были начинены взрывчаткой

Больницы Ливана готовы к приёму пострадавших после массовой детонации пейджеров
#оружие
#политика
#взрывы
#смартфон
#депутат
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии испугались, что Путин «взорвет миллионы iPhone»
Daily Mail: Путин способен заставить взорваться миллионы iPhone
20 сентября 2024, 06:15

Фото: сайт Кремля

Британское издание Daily Mail опубликовало материал, в котором директор Института исследований кризисов в Оксфорде Марк Алмонд выразил опасения о потенциальной угрозе, исходящей от российских и китайских властей.
Алмонд предположил, что президент России Владимир Путин или лидер Китая Си Цзиньпин могут разработать технологию, которая способна заставить миллионы iPhone по всему миру сгореть в карманах их владельцев.

Эксперт сравнил недавнюю операцию Израиля по подрыву пейджеров в Ливане с возможным сценарием кибервойны будущего. Он отметил, что массовый вывод из строя устройств связи членов движения «Хезболла» стал своего рода «Перл-Харбором XXI века». Алмонд подчеркнул, что мировая история не знает примеров, когда какая-либо страна длительное время монопольно владела новой военной технологией.

Недавно в Ливане произошли взрывы пейджеров, принадлежавших членам «Хезболлы», в результате чего пострадали более двух тысяч человек, включая посла Ирана. Генсек движения Хасан Насралла назвал это терактом и предупредил о последствиях для Израиля.

Читайте также:

Клименко призвал не бояться техники после взрывов пейджеров в Ливане

Вслед за пейджерами в Ливане взрываются рации, бытовая техника и автомобили: Детали кровавой акции

Al Mayadeen: Пейджеры со взрывчаткой разработали специально для Ливана
#владимир путин
#техника
#взрывы
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Командир ЧВК «Вагнер» стал советником по безопасности президента этой страны
Командира ЧВК «Вагнер» стал советником по безопасности лидера ЦАР Таудеры
20 сентября 2024, 04:40

Фото: istock/butenkow

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Аршанж Туадера назначил командира частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрия Подольского на пост советника по безопасности.
Об этом сообщил журналист Аббас Джума в своем Telegram-канале. По его информации, Подольский, также известный под позывным «Салем», официально вступил в должность.

Подольский будет заниматься вопросами обеспечения безопасности в стране, что подчеркивает продолжение партнерства между ЦАР и ЧВК «Вагнер».

Ранее сообщалось, что бойцам ЧВК «Вагнер» в ЦАР было предложено подписать контракт с Министерством обороны России. В рамках соглашения около тысячи бойцов ЧВК останутся в ЦАР для обеспечения безопасности в «трудный момент».

В то же время, ЧВК «Вагнер» опровергла информацию о своем участии в специальной военной операции на Украине, заявив, что их бойцы не находятся на приграничной территории Курской области и не участвуют в военных действиях.

Читайте также:

В Госдуме ответили на предложение Европарламента бить по России

Алаудинов: спецназ «Ахмат» уничтожил склад боекомплекта ВСУ на курском направлении

В США заявили о «последнем вздохе» Зеленского
#вагнер
#чвк
#африка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе заявили об экономическом апокалипсисе в Германии
Politico: немцы нервничают из-за экономического апокалипсиса Германии
20 сентября 2024, 03:50

Фото: istock/arsenisspyros

Издание Politico предупреждает о серьезном экономическом кризисе в Германии, который жители страны начинают осознавать.
В статье готовится о том, что немцы постепенно сталкиваются с «четырьмя всадниками экономического апокалипсиса»: исходом крупных предприятий, ухудшением демографии, разрушением инфраструктуры и недостатком инноваций.

По информации Politico, недавняя новость о возможном закрытии заводов автомобильного концерна Volkswagen стала тревожным сигналом для граждан, который привлек их внимание к текущим экономическим проблемам. Это привело к тому, что экономические вопросы стали вторыми по значимости для избирателей ФРГ после миграционной проблемы.

Издание также отмечает резкое снижение доверия инвесторов к экономике Германии, что связано с неопределенностью будущего крупнейших производственных компаний страны. Негативные прогнозы и экономические трудности создают серьезные проблемы для канцлера Олафа Шольца и его коалиции, добавляют журналисты Politico.

Читайте также:

В НАТО высказались о диалоге с Россией

Стало известно, как ВСУ могут отомстить Зеленскому за атаку на Курскую область

В НАТО назвали «лучшую гарантию» мира
#фрг
#нато
#всу
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате