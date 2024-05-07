Путин направился на инаугурацию из рабочего кабинета в Кремле

Фото: Официальный сайт Кремля
Владимир Путин направился на церемонию инаугурации из рабочего кабинета в Кремле, пишет РИА Новости.
Путин направился на инаугурацию в Большой Кремлёвский дворец из своего рабочего кабинета. Сегодня в Москве проходит церемония инаугурации.
Событие начинается в 11:45 в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Владимир Путин вступает в должность президента России. Пост он будет занимать до 2030 года.
Выборы в РФ прошли 15–17 марта, в них приняли участие четыре кандидата. По данным ЦИК, Путин набрал 87,28% голосов.
Ранее в Госдепе заявили, что Штаты не отправят своего представителя на инаугурацию Путина. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Событие начинается в 11:45 в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Владимир Путин вступает в должность президента России. Пост он будет занимать до 2030 года.
Выборы в РФ прошли 15–17 марта, в них приняли участие четыре кандидата. По данным ЦИК, Путин набрал 87,28% голосов.
Ранее в Госдепе заявили, что Штаты не отправят своего представителя на инаугурацию Путина. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева