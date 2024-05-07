Путин присутствует на богослужебном молебне в Благовещенском соборе Кремля

Президент России Владимир Путин присутствует на богослужебном молебне, который проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Благовещенском соборе Кремля.
До этого состоялась церемония инаугурации президента и парад Президентского полка.
В своей речи Путин поблагодарил всех россиян и, в особенности, участников СВО за доверие и оказанную поддержку. Он подчеркнул, что интересы и безопасность граждан для него превыше всего, а Россия успешно пройдёт через нынешний рубежный период и станет ещё сильнее.
Сегодня Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Этот пост он будет занимать следующие шесть лет – до 2030 года.
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В своей речи Путин поблагодарил всех россиян и, в особенности, участников СВО за доверие и оказанную поддержку. Он подчеркнул, что интересы и безопасность граждан для него превыше всего, а Россия успешно пройдёт через нынешний рубежный период и станет ещё сильнее.
Сегодня Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Этот пост он будет занимать следующие шесть лет – до 2030 года.
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Анастасия Чинкова