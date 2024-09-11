Харрис обвинила Трампа в желании бросить Украину ради Путина

Фото: Сайт Кремля
Кандидат от демократов Камала Харрис заявила, что бывший американский лидер Дональд Трамп хочет прекратить помощь Украине и наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.
«Я считаю, что причина, по которой Дональд Трамп говорит, что эта война закончится в течение 24 часов, заключается в том, что он просто откажется от нее», — сказала она.
По ее словам, Дональд Трамп собирается отказаться от помощи Украине, чтобы получить «дружбу и благосклонность» Путина. Помимо этого, Харрис отметила, что за три дня до начала спецоперации у нее не было встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал приступить к разрешению конфликта между Россией и Украиной еще до своего официального вступления в должность, если победит на выборах. Он выразил желание провести переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину.
Читайте также:
Маск рассказал о последствиях поражения Трампа
Харрис заявила о готовности к теледебатам с Трампом
Медведев оценил шансы на снятие антироссийских санкций в случае победы Трампа
Дарья Осипова