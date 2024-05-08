МВД Британии сняло дипломатический статус с ряда объектов недвижимости РФ

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Власти Великобритании снимают дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, которые находятся в собственности Российской Федерации. Об этом заявил глава МВД королевства Джеймс Клеверли в своём выступлении в палате общин.
Речь, в частности, идёт о недвижимости в графстве Сассекс, поместье Сикокс-Хаус, а также о зданиях представительства военного атташе и торгового представительства в Лондоне, передаёт информационное агентство Reuters. По словам Клеверли, эти объекты используются «в разведывательных целях».
Кроме того, Великобритания вводит новые ограничения на выдачу гражданам России дипломатических виз. Это касается, например, сокращения срока пребывания на территории Соединённого Королевства, добавил глава британского министерства внутренних дел.
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Александр Бойцов