МВД Британии заказало партию мобильных моргов для массовых смертей
МВД Великобритании без публичного объяснения подписало контракт на сумму 7,5 миллионов фунтов стерлингов на поставку мобильных моргов и холодильных камер. Об этом сообщил обозреватель Джим Фергюсон в статье для издания Steigan.
По его словам, в рамках сделки предусмотрено строительство специальных палаток для массовых смертей, а также передвижных холодильников, рассчитанных на хранение до 700 тел. Несмотря на масштаб закупки, в британских СМИ почти не было упоминаний о ней, что вызывает тревогу у части общественности.
Фергюсон подчеркнул, что в правительственных документах по закупкам нет внятного объяснения причин закупки столь крупного количества специализированного оборудования. Обозреватель также призвал власти к открытости, чтобы «не плодить слухи и панику» в обществе.
Читайте также: