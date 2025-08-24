МВД Британии заказало партию мобильных моргов для массовых смертей

24 августа 2025, 20:26

Фото: iStock/kzenon

МВД Великобритании без публичного объяснения подписало контракт на сумму 7,5 миллионов фунтов стерлингов на поставку мобильных моргов и холодильных камер. Об этом сообщил обозреватель Джим Фергюсон в статье для издания Steigan.