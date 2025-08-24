В Британии торгуют человеческими черепами и кожаными кошельками из-за пробелов в законах

24 августа 2025, 02:48

Продажи останков в соцсетях провоцируют новую эру похищения тел в Британии

Фото: iStock/JuYochi

Пробелы в законодательстве Великобритании привели к расцвету торговли человеческими останками через социальные сети, где продают черепа, мумифицированные части тел и аксессуары из человеческой кожи. Эксперты предупреждают о рисках новой эры похищения тел, сообщает The Guardian.





Магазин «Диковинки с 5-го угла» в Эссексе предлагает ежемесячную подписку на человеческие черепа, мумифицированные конечности и кошельки из кожи, рекламируя товары как этичные. Владелец Генри Скрэгг заявляет на YouTube:





«Когда дело доходит до человеческих вещей, я готов принять все, что угодно. До тех пор, пока это было получено из этических источников».