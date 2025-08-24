В Британии торгуют человеческими черепами и кожаными кошельками из-за пробелов в законах
Продажи останков в соцсетях провоцируют новую эру похищения тел в Британии
Пробелы в законодательстве Великобритании привели к расцвету торговли человеческими останками через социальные сети, где продают черепа, мумифицированные части тел и аксессуары из человеческой кожи. Эксперты предупреждают о рисках новой эры похищения тел, сообщает The Guardian.
Магазин «Диковинки с 5-го угла» в Эссексе предлагает ежемесячную подписку на человеческие черепа, мумифицированные конечности и кошельки из кожи, рекламируя товары как этичные. Владелец Генри Скрэгг заявляет на YouTube:
«Когда дело доходит до человеческих вещей, я готов принять все, что угодно. До тех пор, пока это было получено из этических источников».
Дама Сью Блэк, ведущий судмедэксперт, указывает на правовую серую зону: осквернение могил является преступлением, но останки не считаются собственностью, что позволяет легально продавать даже эксгумированные кости. Британская ассоциация биологической антропологии за пять лет заблокировала 200 продаж, однако соцсети ускоряют рынок.
Триш Бирс из Кембриджа отмечает абсурдность: фотографировать останки младше 100 лет для науки запрещено, но превратить детский позвоночник в ручку сумочки закон не препятствует. Закон о человеческих тканях 2004 года, принятый после скандала с незаконным изъятием органов в Олдер Хей, регулирует только останки младше века, оставляя лазейки для коллекционеров.