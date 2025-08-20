В Великобритании стюардессу сняли с рейса за четырёхкратное превышение алкоголя в крови

20 августа 2025, 16:42

Фото: iStock/Artit_Wongpradu

Бортпроводница авиакомпании Virgin Atlantic Кэтрин Скотт была отстранена от работы и привлечена к суду в Великобритании после того, как у неё обнаружили четырёхкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови. Об этом сообщает телеканал Sky News.