В Великобритании стюардессу сняли с рейса за четырёхкратное превышение алкоголя в крови
Бортпроводница авиакомпании Virgin Atlantic Кэтрин Скотт была отстранена от работы и привлечена к суду в Великобритании после того, как у неё обнаружили четырёхкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Инцидент произошёл перед выполнением рейса, когда 44-летняя стюардесса направлялась в аэропорт. По данным полиции, женщина разбила свой автомобиль и добралась до места работы на попутной машине. При проверке содержание алкоголя в её крови составило 4 раза выше установленного лимита.
На судебном заседании Скотт заявила, что выпила лишь два бокала вина за восемь часов до вылета, а аварию объяснила неисправностью рулевого управления. Также она сослалась на заболевание печени, которое, по её словам, препятствует нормальному расщеплению алкоголя в организме.
Суд освободил обвиняемую под залог до следующего слушания, которое назначено на 11 декабря 2025 года.
