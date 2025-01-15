МВД Эстонии не видит причин для закрытия границы с Россией

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В министерстве внутренних дел Эстонии не видят причин для закрытия пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом сообщил начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД прибалтийской республики Янек Мяги.
В интервью газете Postimees он пояснил, что в своей деятельности ведомство, которое он представляет, опирается прежде всего на оценке существующих либо потенциальных угроз. А в настоящее время отсутствует такая угроза, которая требовала бы закрытия восточной границы (с Россией - прим. ред.), подчеркнул Мяги.
Ранее, а точнее, 13 января, партия «Отечество вынесла на рассмотрение Рийгикогу (парламента) Эстонии законопроект, который предусматривает закрытие пограничных переходов на границе с Россией. Мэр эстонского города Нарва Катри Райк выступила против данной инициативы.
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Александр Бойцов