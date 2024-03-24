МВД Германии объявило о «большой угрозе» в стране после теракта в «Крокусе»

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Министр внутренних дел Германии Нанси Фазер заявила газете Süddeutschen Zeitung о «большой угрозе» со стороны «Исламского государства»*, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Глава министерства уточнила, что речь идет о региональным отделением группировки «Исламского государства» – «Хорасан»**, которую Запад обвиняет в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Также Фазер безоговорочно осудила нападение вооруженных сил на гражданских лиц.
Ранее немецкий МИД на русском языке выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе».
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* ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация
** ИГИЛ-К, запрещена в России
Также Фазер безоговорочно осудила нападение вооруженных сил на гражданских лиц.
«Мы скорбим вместе с семьями многих невинных жертв этого трусливого и жестокого теракта», – сказала она.
Ранее немецкий МИД на русском языке выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе».
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* ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация
** ИГИЛ-К, запрещена в России
Александр Климов