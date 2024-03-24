Фото: iStock/alzay
Украина не сможет победить Россию на поле боя, потому что у нее нет необходимого военного потенциала, заявил в интервью RBB Inforadio генерал бундесвера в отставке и бывший председатель Военного комитета НАТО Харальд Куят.
Куят отметил, что в украинских вооруженных силах, в отличие от российских, не хватает солдат-добровольцев. Бывший генерал также выразил уверенность, что западная техника не поможет Киеву достичь своих военных целей.
По его мнению, Германия романтизирует конфликт на Украине, но в действительности Киев не обладает военной мощью, необходимой для победы.
Ранее сообщалось, что на всей Украине объявлена воздушная тревога.
Читайте также:
На всей Украине объявлена воздушная тревога
Во Франции провели сравнение политики России и Запада
В США рассказали о «больных на голову ребятах» из Вашингтона
«Мы не сумели добиться этого с танками, и даже с Taurus не сумели бы», – заявил он.
«Все медленно, но верно складывается в пользу России», – заключил Куят.
Ранее сообщалось, что на всей Украине объявлена воздушная тревога.
Читайте также:
На всей Украине объявлена воздушная тревога
Во Франции провели сравнение политики России и Запада
В США рассказали о «больных на голову ребятах» из Вашингтона
Александр Климов