МВД объявило в розыск бывшего депутат Госдумы Дмитрия Гудкова*

Фото: istockphoto/Arkadiusz Warguła
Бывший депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гудков* объявлен в розыск. Это следует из розыскной базы министерства внутренних дел.
Поводом для возбуждения уголовного дела стал размещённый в апреле 2022 года на YouTube видеоролик, на кадрах которого Гудков* выступил с резким осуждением действий российских военных в ходе спецоперации на Украине. Кроме того, он опубликовал под видом достоверных сведений информацию об убийствах мирных граждан в украинских городах Буча, Ирпен и Бородянка, сообщил представитель МВД.
Читайте также:
МВД России объявило в розыск создателя «Масяни»
МВД объявило в розыск журналиста Камалягина*
СК РФ объявит в розыск писателя Бориса Акунина**
* Признан иноагентом в РФ
** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Александр Бойцов