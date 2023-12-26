МВД России объявило в розыск создателя «Масяни»

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Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева*. Об этом стало известно из базы розыска ведомства.
По данным на сайте МВД, разыскивается по уголовной статье. О какой конкретно статье идет речь, не уточняется.
В октябре СКР возбудил в отношении аниматора уголовного дела о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ).
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*признан иностранными агентами
**включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Алина Юрчак