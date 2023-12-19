МВД объявило в розыск журналиста Камалягина*

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Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск псковского журналиста Дениса Камалягина*, об этом свидетельствует информация и базы розыска ведомства.
Камалягин* является главным редактором газеты «Псковская губерния». В марте 2022 года он покинул территорию России и сейчас проживает за её пределами.
При этом, по информации с официального сайта МВД, Камалягина* разыскивают по уголовной статье. По какой именно – не уточняется.
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При этом, по информации с официального сайта МВД, Камалягина* разыскивают по уголовной статье. По какой именно – не уточняется.
«По какой, конечно, [статье УК] знаем, мы писали об этом пару недель назад. Часть 1 статьи 280.3 УК, повторная дискредитация войск РФ. Принесли письмо по месту прописки в Пскове с вызовом на допрос», - сказал сам Камалягин* в разговоре с «РБК».Ранее в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.
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Евгения Парфентьева