МВД объявило в розыск блогера Макашенца*

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МВД объявило в розыск блогера и журналиста Александра Макашенца* в розыск. Такие данные появились в базы розыске на сайте ведомства.
«Александр Юрьевич Макашенец*, 28.04.1993. Разыскивается по статье УК», — такая информация значится в базе розыска МВД РФ.
Однако причина, по которой его объявили в розыск, не уточняется.
Макашенец проживает за границей и работает ведущим на YouTube-канале. 3 февраля 2023 года его внесли в реестр иноагентов.
Также 13 июня Министерство внутренних дел России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву*, карточка с её фотографией появилась на сайте ведомства. В апреле Лазареву* проверяли на публичное оправдание терроризма после того, как в одном из интервью она заявила, что радуется атакам беспилотников на Москву.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Элина Позднякова