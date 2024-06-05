МВД РФ объявило в розыск экс-спикера ВСУ трансгендера Сару Эштон-Чирилло*

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МВД России объявило в розыск экс-спикера ВСУ трансгендерную женщину Сару Эштон-Чирилло*. Об этом сообщается в базе розыска ведомства.
Отмечается, что американку разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. Однако не уточняется, по какой именно.
Напомним, что в конце сентября прошлого года Сару Эштон-Чирилло* отстранили от должности представителя Сил территориальной обороны ВСУ. Однако после этого она опубликовала в своих соцсетях пост о том, что продолжает занимать эту должность.
Также в октябре 2023 года она опубликовала видео, в котором заявила, что российские журналисты будут расплачиваться за свои преступления. Тогда глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.
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Напомним, что в конце сентября прошлого года Сару Эштон-Чирилло* отстранили от должности представителя Сил территориальной обороны ВСУ. Однако после этого она опубликовала в своих соцсетях пост о том, что продолжает занимать эту должность.
Также в октябре 2023 года она опубликовала видео, в котором заявила, что российские журналисты будут расплачиваться за свои преступления. Тогда глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.
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Анастасия Чинкова