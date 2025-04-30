Адвокат коуча Киркорова называл преждевременным её розыск из-за неуплаты налогов

Инна Тлиашинова (фото: Instagram* @inna_tliashinova)
Адвокат Инны Тлиашиновой заявил, что обвинение коуча Филиппа Киркорова в розыск является преждевременной мерой. Об этом юрист Андрей Алешкин сообщил в беседе с 360.ru.
«Розыск – это преждевременно, мера пресечения не избиралась. Меня как её адвоката на заседание никто не приглашал и не уведомлял. У следствия есть мой телефон», – отметил представитель блогера.Напомним, что СМИ пишут о возбуждении Следственным комитетом уголовного дела в отношении коуча о неуплате налогов и отмывании денежных средств. Долг Тлиашиновой на данный момент составляет 460 863 348 рублей. Сумма растёт каждый день на 200 тысяч рублей.
Также сообщается, что блогера объявили в розыск.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова