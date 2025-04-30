Адвокат коуча Киркорова называл преждевременным её розыск из-за неуплаты налогов

56-летняя актриса Эвелина Бледанс ушла из шоу «Маска» в шаге от финала. Звезда появлялась на сцене в костюме Страуса. Однако выступления дались телеведущей тяжело: на съемках она впервые в своей жизни пережила паническую атаку.