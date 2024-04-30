В Казахстане задержали экс-главу МВД

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Бывший глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев задержан правоохранителями по уголовному делу о массовых беспорядках. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана на своем сайте.
Речь идет о массовых протестах, которые охватили республику в 2022 году. Местные жители вышли на улицы с требованием прекратить завышение цен на газомоторное топливо. Власти Казахстана объявили протестующих террористами, начались столкновения правоохранителей с возмущенной толпой. В результате массовых беспорядков тысячи людей получили ранения.
Тургумбаев, занимающий в 2022 году пост министра МВД, арестован за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия.
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