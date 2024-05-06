МВД России объявило в розыск экс-главкома ВСУ Хомчака

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МВД России объявило в розыск бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу ведомства.
Сообщается, что украинский военный разыскивается по уголовной статье, но по какой именно не говорится.
Бывший главнокомандующий ВСУ был отправлен в отставку Владимиром Зеленским в июле 2021 года. Причиной отставки стали конфликты между руководством ВСУ и Министерством обороны.
Ранее МВД России объявило в розыск Петра Порошенко. В базу данных российских властей также попали Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк и бывший заместитель министра обороны Украины Михаил Коваль.
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Дарья Осипова