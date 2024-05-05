«За патриотизм и любовь к Украине»: Порошенко прокомментировал объявление в розыск МВД РФ

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что объявление его в розыск МВД РФ может считаться практически боевой наградой, об этом он написал в своей социальной сети.
«Статья не указана, поэтому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине. Это признание и почти боевая награда. В конце концов, все, что делал в последние годы, получило высокую оценку», — прокомментировал ситуацию Порошенко.
Вчера в розыскной базе Министерства внутренних дел РФ появилась карточка с фотографией Порошенко.
В розыск был объявлен и нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Как заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, из-за объявления в розыск Зеленского ждёт трибунал, когда его президентские полномочия истекут.
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