Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший украинский лидер Петр Порошенко, недавно объявленные в розыск, пропали из базы розыска МВД России. Об этом пишет ТАСС.
«По вашему запросу нет информации», — говорится в базе МВД РФ.
Ранее МВД РФ объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Информация об этом появилась в базе розыска. Помимо этого, МВД РФ объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, карточка с фото украинского политика была опубликована в базе ведомства. Таким образом, сразу два украинских президента оказались в розыскной базе российского МВД.
Зеленский сделал неожиданное заявление о ситуации на фронте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова