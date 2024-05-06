Раскрыты статьи, по которым разыскивается Зеленский в России

Президент Украины Владимир Зеленский объявлен в розыск в России из-за развязывания и ведения агрессивной войны и применении запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом пишет Shot со ссылкой на собственный источник.
«Против Зеленского силовыми структурами ДНР ранее было возбуждено уголовное дело минимум по двум статьям — о развязывании и ведении агрессивной войны и о применении запрещенных средств и методов ведения войны», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по этим же статьям разыскивается и экс-президент Украины Пётр Порошенко.
Ранее МВД России сообщило об объявлении в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. Позднее было заведено уголовное дело в отношении нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Его также также объявили в розыск.
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