МВД: С начала года из России выслали более 30 тысяч иностранцев

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Российские власти стали значительно чаще депортировать из страны иностранных граждан. С начала 2024 года за различные нарушения миграционного законодательства из России выслано более 30 тысяч иностранцев.
Такие цифры привела официальный представитель МВД Ирина Волк. В своём телеграм-канале она отметила, что это почти в два раза больше, чем годом ранее. В то же время, полицейские закрыли въезд в Россию 100 тысячам иностранцев. Это на 55% больше, чем год назад.
Спикер МВД также сообщила о завершении первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024», проводимой ведомством. Ужесточен контроль за работодателями. Как следствие, количество поступивших от них уведомлений о заключении трудовых или гражданско-правовых договоров с иностранцами или лицами без гражданства увеличилось на 7%, а за январь – май 2024 года – уже на 40%.
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Александр Бойцов