MWM: Полёт Путина в сопровождении Су-35 — сигнал для Запада

Фото: istockphoto/bksrus
Самолет президента РФ Владимира Путина во время его визита на Ближний Восток сопровождали весьма эффективные истребители Су-53. Это может быть вполне недвусмысленным сигналом западным странам.
Авторы публикации высказали мнение, что сопровождающие российского лидера боевые авиа-единицы, несмотря на опыт, приобретенный в ходе СВО, явились не столько военной демонстрацией, сколько политической. Появление реактивных истребителей Су-35 над Персидским заливом говорит о начале неких геополитических сдвигов, поскольку раньше в воздушном пространстве арабских государств можно было увидеть только самолеты стран Запада, заключают американские журналисты.
Читайте также:
В Абу-Даби Су-35С мастерски взлетели на расстоянии вытянутой руки
В Британии увидели обидную деталь во время поездки Путина на Ближний Восток
Самолёт Путина во время полёта до Абу-Даби сопровождали четыре истребителя
Александр Бойцов