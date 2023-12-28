MWM: России есть чем ответить на территориальные претензии США в Арктике

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что в Европе и на Женевском международном уровне всё больше осознают, что Россию и ее дух сломить невозможно. Об этом говорится в заявлении Гатилова, опубликованном в телеграм-канале постпредства.