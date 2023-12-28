MWM: России есть чем ответить на территориальные претензии США в Арктике

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У России есть ресурсы, чтобы ответить на территориальные претензии Соединённых Штатов в Арктике, об этом пишет Military Watch Magazine.
«США не просто обозначили претензии на Арктику через самый северный из своих штатов (Аляску), а расширяют военную деятельность в регионе уже почти десять лет. Пожалуй, один из самых заметных признаков приоритетного внимания региону, — это переброска свыше 100 истребителей пятого поколения F-22 и F-35 на Аляску», — прокомментировал ситуацию автор статьи.
Однако, как отметили в MWM, Россия также обладает мощным военным потенциалом в регионе. Помимо расположенной там группировки Вооружённых сил РФ, на архипелаге Новая земля и в порту Тикси установлены российские системы противовоздушной обороны.
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Евгения Парфентьева