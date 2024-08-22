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Проводимая польскими властями политика милитаризации не сделает страну безопаснее. Она также не спасёт Польшу в случае вооружённого конфликта с Россией.
Об этом пишет польское издание Myśl Polska. Авторы публикации прокомментировали выступление президента Польши Анджея Дуды, который на прошлой неделе заявил, что военные расходы республики в нынешнем году превысят четыре процента ВВП страны и составят почти 40 миллиардов долларов.
По мнению журналистов, речь главы государства на церемонии по случаю празднования Дня Войска Польского больше напоминала выступление заокеанского лоббиста оружейных концернов.
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«В случае вооруженного противостояния с такой ядерной державой, как Россия, «Чуда на Висле» не будет!» — отмечается в материале.
По мнению журналистов, речь главы государства на церемонии по случаю празднования Дня Войска Польского больше напоминала выступление заокеанского лоббиста оружейных концернов.
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Александр Бойцов