США перебросили в Польшу более 80 танков Abrams

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В Польшу перебросили более 80 танков M1A2 Abrams, принадлежащие Армии США. Об этом пишет интернет-портал interia.pl.
Отмечается, что все боевых машины были переброшены на военную базу Повидзе с американских баз в Германии.
В общей сложности в страну были доставлены порядка 150 бронетранспортёров Bradley и 20 самоходных орудий М109.
По данным портала, все предоставленные Варшаве танки являются новейшей версией М1А2 Sep v3, которые отличаются модифицированной башней с усиленной бронёй и более современными электронными системами.
Доставленные в Повидзе танки предназначены для усиления восточной границы НАТО.
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В общей сложности в страну были доставлены порядка 150 бронетранспортёров Bradley и 20 самоходных орудий М109.
По данным портала, все предоставленные Варшаве танки являются новейшей версией М1А2 Sep v3, которые отличаются модифицированной башней с усиленной бронёй и более современными электронными системами.
Доставленные в Повидзе танки предназначены для усиления восточной границы НАТО.
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Анастасия Чинкова