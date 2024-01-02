Myśl Polska: Польше следует обратиться к ясновидящим для поиска ракеты с Украины

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Польским властям следует обратиться к экстрасенсам или ясновидящим. Иначе необъяснимы полёт ракеты над территорией страны так и останется загадкой.
С таким неординарным предложением выступили обозреватели газеты Myśl Polska. Авторы публикации с грустной иронией констатируют, что правительство так и не сумело получить хоть какую-то информацию о происхождении ракеты, её точной траектории и цели. А потому обращение к ясновидящим для выяснения этих вопросов совсем не выглядело бы странным, сказано в материале.
Польские журналисты также отметили, что в последнее время подобных прорицателей и предсказателей становится всё больше, однако, несмотря на это, всё более запутанным становится не только будущее, но и прошлое. Как пишет автор статьи, ситуация в стране начинает носить поистине сюрреалистический характер из-за того, что большинство людей верят пропаганде, а не фактам.
Напомним, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Польши Веслав Кукула ранее безапелляционно заявил, что ракета, пролетевшая над территорией страны, была российской, не приведя ни единого факта в подтверждение этого утверждения.
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Польские журналисты также отметили, что в последнее время подобных прорицателей и предсказателей становится всё больше, однако, несмотря на это, всё более запутанным становится не только будущее, но и прошлое. Как пишет автор статьи, ситуация в стране начинает носить поистине сюрреалистический характер из-за того, что большинство людей верят пропаганде, а не фактам.
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Александр Бойцов