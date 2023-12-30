Польские военные не нашли следов залетевшей со стороны Украины ракеты

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Польские военные не смогли найти российской ракеты, залетевшей в страну со стороны Украины. Об этом в соцсети X сообщило Оперативное командование ВС Польши.
Отмечается, что военные завершили мероприятия по поиску следов ракеты с отрицательным результатом. Они подчеркнули, что не планируют производить дальнейшие действия по проверке Люблинского района, поскольку угроза для жителей региона отсутствует.
Напомним, что 29 декабря со стороны Украины в воздушное пространство Польши влетела ракета, которая отображалась на радарах ПВО. Поднявшиеся в небо военные самолёты не смогли перехватить объект из-за его характера маневрирования.
В субботу 30 декабря порядка 500 польских военных приступили к поиску следов летательного объекта. При этом оперативный командующий ВС Польши генерал Мачей Клиш не исключал того, что ракета могла пролететь мимо страны.
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Напомним, что 29 декабря со стороны Украины в воздушное пространство Польши влетела ракета, которая отображалась на радарах ПВО. Поднявшиеся в небо военные самолёты не смогли перехватить объект из-за его характера маневрирования.
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Анастасия Чинкова