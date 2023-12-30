Россия отказалась давать объяснения об инциденте с ракетой в Польше

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Временный представитель России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Россия не собирается предоставлять объяснения относительно инцидента с ракетой, проникшей в воздушное пространство страны, пока не будут представлены конкретные доказательства. Его высказывания приводит РИА Новости.
«Пока у нас нет конкретных доказательств, мы не будем предоставлять разъяснений, так как считаем эти обвинения необоснованными», — подчеркнул дипломат.Ордаш отметил, что ранее Россию пытались связать с подобным инцидентом в ноябре прошлого года, когда ракета упала на территории Польши. Впоследствии выяснилось, что боеприпас прибыл из направления Украины.
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