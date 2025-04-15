Туск: Польша будет зарабатывать на восстановлении Украины, а не только быть солидарной с ней

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Польша не просто готова выражать солидарность Украине, она намерена заработать на восстановлении страны после окончания военного конфликта. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск.
Такую сентенцию политик озвучил на форуме новых технологий, проходившем в Варшаве, сообщает РИА Новости. Говоря о поддержке Украины, Туск подчеркнул, что Польша не будет оказывать помощь «наивным образом», но намерена жёстко отстаивать свои интересы и зарабатывать.
Ранее министр Польши по делам ЕС Адам Шлапка заявил: стоимость восстановления Украины после завершения конфликта с Россией достигает €500 млрд и будет расти вплоть до окончания военных действий. Он также уточнил, что порядка трети расходов могут быть покрыты частными инвесторами при условии, если Украины продолжит проводить реформы.
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«Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать на восстановлении Украины», — заявил глава польского правительства.
Ранее министр Польши по делам ЕС Адам Шлапка заявил: стоимость восстановления Украины после завершения конфликта с Россией достигает €500 млрд и будет расти вплоть до окончания военных действий. Он также уточнил, что порядка трети расходов могут быть покрыты частными инвесторами при условии, если Украины продолжит проводить реформы.
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Александр Бойцов