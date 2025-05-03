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Польские граждане испытывают растущее раздражение из-за требований и поведения украинских беженцев. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.
Пушков отметил, что попытки европейских элит навязать солидарность с Украиной вызывают естественное отторжение у части общества, уставшего от постоянного акцента на украинской повестке.
Сенатор подчеркнул, что Польша, несмотря на интеграцию в ЕС, сохраняет национальную идентичность, что усугубляет конфликт интересов с прибывшими украинцами.
15 апреля польский премьер-министр Дональд Туск заявил о желании зарабатывать на восстановлении Украины. Он объяснил, что Польша не станет и дальше оказывать помощь «наивным образом», но намерена жёстко отстаивать свои интересы и зарабатывать.
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«Поляки явно переели Украины, да и украинцы со своими запросами им сильно надоели. Польский национализм, подточенный официальной доктриной и пребыванием Польши в либерал-глобалистском ЕС, тем не менее никуда не исчез. Причем в данном случае он выглядит как возвращение к здравому смыслу, неизбежная коррекция евролиберального дискурса, уже навязшего у части поляков в зубах», — объяснил он.
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Сенатор подчеркнул, что Польша, несмотря на интеграцию в ЕС, сохраняет национальную идентичность, что усугубляет конфликт интересов с прибывшими украинцами.
15 апреля польский премьер-министр Дональд Туск заявил о желании зарабатывать на восстановлении Украины. Он объяснил, что Польша не станет и дальше оказывать помощь «наивным образом», но намерена жёстко отстаивать свои интересы и зарабатывать.
«Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать на восстановлении Украины», — объявил тогда глава польского правительства.Читайте также:
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Мария Моисеева