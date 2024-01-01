Myśl Polska: Запад ведёт провальную экономическую войну с РФ

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РФ выдерживает сильное санкционное давление со стороны Запада.
Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Анджей Щесняк. По мнению журналиста, попытка нокаута провалена.
По мнению Щесняка, Запад и дальше готов поводить «глобальную экономическую войну» и наносить новые удары.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в своей новогодней речи жестко высказался о РФ и конфликте на Украине. Телеканал TF1 проводил трансляцию. Макрон напомнил, что в июне следующего года пройдут выборы в Европарламент. Французским избирателям нужно будет высказаться за укрепление европейского суверенитета.
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«Россия выдержала. Как говорится, побеждает не тот, кто наносит самые сильные удары, а тот, кто выдержит дольше всех», —сказано в материале.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в своей новогодней речи жестко высказался о РФ и конфликте на Украине. Телеканал TF1 проводил трансляцию. Макрон напомнил, что в июне следующего года пройдут выборы в Европарламент. Французским избирателям нужно будет высказаться за укрепление европейского суверенитета.
«Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам», —сказал Макрон.Читайте также:
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Мария Фирсова