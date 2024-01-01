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Myśl Polska: Запад ведёт провальную экономическую войну с РФ

01 января 2024, 10:22
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

РФ выдерживает сильное санкционное давление со стороны Запада.
Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Анджей Щесняк. По мнению журналиста, попытка нокаута провалена.

«Россия выдержала. Как говорится, побеждает не тот, кто наносит самые сильные удары, а тот, кто выдержит дольше всех», —сказано в материале.

По мнению Щесняка, Запад и дальше готов поводить «глобальную экономическую войну» и наносить новые удары.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в своей новогодней речи жестко высказался о РФ и конфликте на Украине. Телеканал TF1 проводил трансляцию. Макрон напомнил, что в июне следующего года пройдут выборы в Европарламент. Французским избирателям нужно будет высказаться за укрепление европейского суверенитета.

«Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам», —сказал Макрон.
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Макрон в новогодней речи сказал остановить РФ и оказать поддержку Украине
01 января 2024, 09:50

Фото: istockphoto/ronniechua

Президент Франции Эммануэль Макрон в своей новогодней речи жестко высказался о РФ и конфликте на Украине.
Телеканал TF1. Проводил трансляцию. Макрон напомнил, что в июне следующего года пройдут выборы в Европарламент. Французским избирателям нужно будет высказаться за укрепление европейского суверенитета.

«Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам», —сказал Макрон.
Французы подвергли критике обращение Макрона. В комментариях в Le Figaro его назвали худшим президентом в истории Франции.

Президента призвали меньше слушать США и выступить за мир на Украине, а не заниматься провоцированием России.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении заявил, что рано или поздно каждый украинец должен сделать выбор между статусом беженца и исполнением своего долга перед страной.

«Знаю, что однажды каждому украинцу придётся поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?», — сказал украинский лидер в ходе обращения на YouTube-канале.
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С 1 января начал действовать запрет G7 на импорт российских алмазов
01 января 2024, 09:16

Фото: istockphoto/SergeyChayko

С 1 января 2024 года начал действовать запрет стран G7 (Германия, США, Канада, Франция, Великобритания, Италия и Япония) на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, которые содержат алмазы, в страны ЕС из РФ.
О данном решении, которое направлено на ослабление российской экономики, G7 заявило в декабре 2023 года.

С 1 марта 2024 года страны G7 ограничат ввоз алмазов из РФ от 1 карата, обработанные в третьих странах. Механизм проверки и сертификации необработанных алмазов создадут к 1 сентября 2024 года.

С 1 сентября 2024 года страны ЕС прекратят импорт синтетических алмазов, обработанных в третьих странах, ювелирные изделия, а также наручные/карманные часы, которое создали в третьих странах с использованием российских алмазов весом от 0,5 карата.

Комментируя данное решение G7, глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что мировой рынок алмазов устойчивый. Он уверен в том, что алмазы из РФ найдут новые рынки сбыта.

Введением новых антироссийских санкций Соединённые Штаты перечёркивают последние возможности для диалога с Россией. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя введение новых ограничительных мер.

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#россия
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Ким Чен Ын приказал уничтожить США и Южную Корею в случае конфликта
01 января 2024, 05:12

Фото: сайт Кремля

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с командованием вооружёнными силами страны, посвящённой Новому году, приказал военным быть готовыми уничтожить «сокрушительным ударом» Южную Корею и США, если те выберут путь конфронтации и вызовут конфликт. Об этом сообщает северокорейское радио «Голос Кореи».
«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что по мере неустанного продвижения нашей революции усилия Соединённых Штатов и южнокорейцев по тому, чтобы воспрепятствовать ей, будут усиливаться. Он подчеркнул, что армия должна обладать решительным духом противостояния и чётким пониманием главного врага, а также должна безжалостно разгромить любой вид провокации со стороны врагов. Если те выберут военное противостояние с КНДР и спровоцируют конфликт, то без малейшего колебания должна мобилизовать все силы и средства для нанесения сокрушительного удара и полного уничтожения противника», — говорится в публикации.

Кроме того, северокорейский лидер отметил необходимость дальше затачивать меч для защиты мира и безопасности в стране.

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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль указала на точность прогнозов Путина
Кнайсль: Экономика РФ обошла Германию через два месяца после прогноза Путина
01 января 2024, 04:43

Фото: iStock/Teka77

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в ходе интервью журналисту Флавио фон Вицлебену отметила точность прогнозов президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет «Лента.ру».
Фон Вицлебену напомнила, как в Санкт-Петербурге во время выступления на экономическом форуме глава российского государства заявил, что РФ может обогнать ФРГ, так как находится на шестом месте в десятке крупнейших экономических держав.

Глава МИД Германии подчеркнула, что спустя два месяца после речи Путина так и произошло, когда российская экономика в указанном рейтинге обошла немецкую.

«Это событие в экономической политике», — заключила Карин Кнайсль.

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#россия
#экономика
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Россия начинает председательство в БРИКС
01 января 2024, 04:18

Фото: iStock/hamzehsh12

Председательство РФ в БРИКС начинается с 1 января 2024 года. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в объединении начинают полноценную работу пять новых членов — ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия, Египет и Эфиопия.

Накануне Москвой были анонсированы около 200 мероприятий, десять из них пройдут на министерском уровне.

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Зеленский в Новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором
01 января 2024, 03:52

Президент Украины Владимир Зеленский в Новогоднем обращении заявил, что рано или поздно каждый украинец должен сделать выбор между статусом беженца и исполнением своего долга перед страной.
«Знаю, что однажды каждому украинцу придётся поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?», — сказал украинский лидер в ходе обращения на YouTube-канале.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял о своём желании мобилизовать граждан, покинувших страну. Он отметил, что все проживающие за рубежом украинцы в возрасте от 25 до 60 лет должны получить приглашение явиться на призывной пункт. Кроме того, ожидается, что уклонисты в случае принятия украинским парламентом нового закона о мобилизации лишаться возможность обновить документы.

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В Киеве заявили, что в 2023 году было повреждено 63% энергетических объектов
01 января 2024, 03:26

Фото: iStock/badahos

В Киеве начальник городской военной полиции Сергей Попко сообщил в воскресенье, 31 января, что в течение 2023 года были повреждены или разрушены 63% объектов инфраструктуры. Об этом пишет РИА Новости.
«Было повреждено 63% энергетических объектов города. Весь теплый период года тысячи специалистов работали 24/7, чтобы подготовить разрушенную энергосистему к нынешнему отопительному сезону», — цитирует агентство сообщение городской администрации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#россия
#киев
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Около двух миллионов переселенцев на Украине могут лишиться льготных выплат
Вице-премьер Украины: льготных выплат могут лишиться два миллиона переселенцев
31 декабря 2023, 20:56

Фото: iStock/AndreyPopov

Около двух миллионов украинцев, которые являются внутренними переселенцами, могут лишиться социальных выплат с 1 февраля 2024 года. Об этом в своём Telegram-канале сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Отмечается, что такие меры могут быть введены, если не будут внесены изменения в действующее постановление.

Ранее в офисе омбудсмена Украины сообщали, что граждане Украины, внутренне перемещённые, жалуются на то, что им перестали предоставлять причитающиеся выплаты на проживание.

По словам Верещук, в настоящее время приведено в действие постановление министерства социальной политики, по которому с 1 февраля 2024 года порядка двух миллионов внутренне перемещённых лиц прекратят получение выплат.

Вице-премьер добавила, что на данным момент такие выплаты получают 2,5 миллиона человек, из которых 40% проживают исключительно за счёт государственной помощи.

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#выплаты
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Королева Дании анонсировала своё отречение от престола 14 января
Королева Дании намерена отречься от престола 14 января 2024 года
31 декабря 2023, 20:37

Фото: iStock/A-Basler

Королева Дании Маргарете II в новогоднем обращении сообщила о своём намерении отречься от престола 14 января 2024 года. Об этом сообщает агентство France-Presse.
В ходе новогоднего обращения к гражданам Дании королева сообщила, что собирается отречься от престола спустя 52 года правления.

Уточняется, что престол займёт её сын, наследный принц Фредерик.

Датский Королевский дворец ранее сообщал, что королева Маргрете II занимает монарший престол дольше всех своих предшественников. Она стала первой правительницей за всю историю Дании, которая в течении 52 лет занимала престол.

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