Myśl Polska: Запад ведёт провальную экономическую войну с РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с командованием вооружёнными силами страны, посвящённой Новому году, приказал военным быть готовыми уничтожить «сокрушительным ударом» Южную Корею и США, если те выберут путь конфронтации и вызовут конфликт. Об этом сообщает северокорейское радио «Голос Кореи».