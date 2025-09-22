Reuters пишет о просьбе России смягчить санкции против авиационной отрасли

22 сентября 2025, 15:06

Reuters: Россия попросила ИКАО смягчить санкции против российской авиаотрасли

Фото: istockphoto/Heychli

Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с просьбой ослабить санкции в отношении национальной авиационной отрасли. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники и документы.