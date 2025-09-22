Reuters пишет о просьбе России смягчить санкции против авиационной отрасли
Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с просьбой ослабить санкции в отношении национальной авиационной отрасли. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники и документы.
По данным агентства, в российском ведомстве отмечают, что ограничения, в частности в отношении поставок запасных частей, существенно влияют на безопасность полетов. В рабочих докладах, подготовленных к трехгодичной ассамблее ИКАО, которая стартует во вторник, Москва утверждает, что введённые санкции противоречат международным правилам.
Кроме того, Россия пытается получить места в руководящем совете ИКАО (36 государств) после неудачной попытки набрать достаточное число голосов в 2022 году. В документах говорится, что, по мнению Москвы, ИКАО должна предпринимать практические меры для предотвращения применения государствами политически мотивированных, дискриминационных и принудительных мер в сфере международной гражданской авиации.
Накануне академик РАН Александр Иноземцев заявлял о переходе России к полной автономии в авиастроении.
Читайте также: