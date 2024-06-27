Мятеж против союзника России: что известно о госперевороте в Боливии и чего требовали мятежники

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Попытка госпереворота произошла в Боливии. Военные штурмовали дворец президента с использованием тяжелой и бронированной техники. О том, кто возглавил вооруженный мятеж и чего требовали захватчики расскажет редакция «Радио 1».
Что известно о попытке госпереворота в Боливии
Военные начали штурм дворца президента днем 26 июня. Глава вооруженного мятежа собрал вооружённые войска и технику возле дворца на площади Мурилью в Ла-Пасе. Возглавлял вооруженный мятеж генерал Хуан Хосе Суньига, в настоящее время он задержан. Оппозиция выдвигала требование о возврате демократии и освобождении политзаключенных.
Главарь мятежников настаивал также на освобождении из-под стражи бывшего президента страны Жанин Аньес.
«Пусть это будет новая демократия, настоящая демократия. Мы требуем немедленного освобождения всех политических заключенных. Не может быть, чтобы люди были заключены в тюрьму за выполнение приказа», — выдвинул свои требования Суньига.На деле мятежники призывали к освобождению губернатора департамента Санта-Крус Луиса Фернандо Камачо, который является подозреваемым по делу госперевороте в 2019 году.
Как развивались события в Боливии: какой итог
Лидер оппозиции обвинил главу государства в унижении армии и коррупции. Президент Боливии вышел на связь с Суньигу и призвал его распустить солдат, однако его требования выполнены не были. Через некоторое время президент обратился к народу, озвучил намерение сохранить демократию, сменил высшее военное руководство и назначил Хосе Уилсона Санчеса новым командующим армией.
Новоназначенный генерал приказал военным покинуть площадь. Мятежники свернули войска и технику, госпереворота удалось избежать.
Задержание лидера мятежа в Боливии
По распоряжению прокуратуры лидер мятежа Суньиги был задержан. По информации местных СМИ, он заявил правоохранителям, что инициатором произошедшего якобы был сам глава государства. Слова поддержки на фоне решения Арсе о кадровых перестановках в военном руководстве страны выразили: Чили, Гондурас, Евросоюз и ряд других стран.
Что известно о президенте страны Боливии
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Анастасия Хохлова