«Мёртв»: В Конгрессе США сделали неутешительный прогноз о проекте помощи Украине

Фото: iStock/Andrii Atanov
Законопроект о помощи Украине не пройдёт через голосование в палате представителей, с таким заявлением выступил американский конгрессмен Кори Миллс в интервью для Newsmax.
«Я надеюсь, что этот законопроект окажется мертв (в палате представителей). Приоритеты сената не связаны с Америкой в первую очередь. Они сфокусированы на защите чужих границ, в том числе Украины, которая, как мы видим, погрязла в коррупции», — прокомментировал ситуацию Миллс.
По его словам, Соединённым Штатам необходимо сконцентрироваться на внутренних вопросах, таких как: незаконная миграция, улучшение боеспособности Вооружённых сил, а также энергетическая независимость.
Читайте также:
Reuters: США отвергли предложение России о прекращении огня на Украине
Сенат США проголосовал за предоставление Украине $60 млрд помощи
Mundo: Европа отказалась от роли в геополитике, отдав управление США
Евгения Парфентьева