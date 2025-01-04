В Бундестаге назвали поездку Бербок в Сирию чёрным днём для дипломатии ФРГ

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Визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок произошедший там «дипломатический конфуз» стал чёрным днём для всей внешней политики ФРГ. Такое мнение высказала депутат Бундестага от парти «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен.
Так она прокомментировала поездку главы немецкого МИД в Дамаск и отказ представителей новых сирийских властей пожать ей руку при встрече. В своей социальной сети Х парламентарий выразила недовольство реакцией министра на произошедшее.
Также, по словам депутата, это «унижение» станет «ужасным поощрением» для всех исламистов в Германии. Свой пост она сопроводила кадром, на котором лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа отказывается жать руку женщне-министру, следуя исламскм традициям.
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«Пока действующий министр Бербок еще и потешается над собственным унижением в Сирии», — Дагделен.
Также, по словам депутата, это «унижение» станет «ужасным поощрением» для всех исламистов в Германии. Свой пост она сопроводила кадром, на котором лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа отказывается жать руку женщне-министру, следуя исламскм традициям.
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Александр Бойцов