Welt: представители новой администрации Сирии не стали пожимать руку Бербок

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Представители новой сирийской администрации не пожали руку главе германского МИДа Анналене Бербок, передает издание Welt. Уточняется, что руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ прибыла в республику в рамках необъявленного визита.
На видеозаписи, опубликованной немецкими обозревателями, можно увидеть, как Бербок спускается к делегации нового руководства страны, однако сирийские политики приложили руку к сердцу, продемонстрировав нежелание жать Бербок руку. При этом мужчине в немецкой делегации, который был за министром, в рукопожатии не отказали.
Аналогичный инцидент произошел с Бербок и при встрече с руководителем Сирии Аш-Шараа, который пожал руку лишь главе французского МИДа.
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