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Welt: представители новой администрации Сирии не стали пожимать руку Бербок

Фото: istockphoto/photosvit

Фото: istockphoto/photosvit

Представители новой сирийской администрации не пожали руку главе германского МИДа Анналене Бербок, передает издание Welt. Уточняется, что руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ прибыла в республику в рамках необъявленного визита.


На видеозаписи, опубликованной немецкими обозревателями, можно увидеть, как Бербок спускается к делегации нового руководства страны, однако сирийские политики приложили руку к сердцу, продемонстрировав нежелание жать Бербок руку. При этом мужчине в немецкой делегации, который был за министром, в рукопожатии не отказали.

Аналогичный инцидент произошел с Бербок и при встрече с руководителем Сирии Аш-Шараа, который пожал руку лишь главе французского МИДа.

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#мир
#сирия
#германия
#фрг
#новости
В Белоруссии запрещена российская гречка «Фермер»
03 января 2025, 21:31

Фото: istockphoto/Olena Vasylieva

Российскую гречку «Фермер» запретили в Белоруссии, внеся продукт в соответствующий реестр, информирует государственный онлайн-ресурс «Опасная продукция».
«В результате испытаний установлено, что показатель «развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела» составила 29 минут при норме не более 25 минут, из чего следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — сказано в сообщении.
Предписание выдано 30 декабря, его действие начинается в субботу, 11 января. Известно, что продукция имеет отношение к Барнаулу Алтайского края.

Перед этим сообщалось, как не купить поддельный алкоголь.

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На Западе оценили положение Киева после его отказа от транзита российского газа
Меркурис: Киев в сложном положении после отказа от транзита российского газа
03 января 2025, 21:16

Фото: istockphoto/filmfoto

Киев в сложном положении на фоне своего же отказа от транзита российского газа через Украину. Об этом в беседе с YouTube-каналом The Duran заявил аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
По его словам, совсем недавно Европа закупала у РФ газ в том числе и для обеспечения Украины, которая могла откачивать оплаченный для нее Евросоюзом объем голубого топлива.

«Так как газ уже не поступает по трубопроводам из России, то они (украинцы — прим. ред.) не могут забирать то, чего нет. Это действительно поставит их в очень сложное положение», — прокомментировал эксперт.

Украина не стала продлевать соглашение о транзите российского газа с 1 января. В некоторых странах уже заявили об энергетическом кризисе.

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#мир
#россия
#украина
#газ
#киев
#новости
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Токаев оценил возможность двоевластия в Казахстане
Токаев заявил о невозможности двоевластия в Казахстане
03 января 2025, 20:26

Касым-Жомарт Токаев (Фото: kremlin.ru)

Двоевластие может дестабилизировать ситуацию в Казахстане, поэтому оно невозможно, заявил журналистам «Ана тили» глава республики Касым-Жомарт Токаев.
«Во-первых, власти в стране должны уметь работать сообща, и ни в коем случае нельзя допускать двоевластия», — сказал политик.
Токаев вспомнил январские протесты 2022 года. По его словам, ситуацию помогло преодолеть народное единство, и каждый извлек урок из произошедшего.

Казахстанский лидер подчеркнул, что события января 2022 года могли привести к потере независимости Казахстана. Бунтовщики устроили беспрецедентное насилие, которое навредило людям.

Перед этим сообщалось о том, что разрешили ввозить в Казахстан из России.

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#мир
#казахстан
#касым-жомарт токаев
#власть
#новости
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В Еврокомиссии сообщили о серьезной болезни фон дер Ляйен
Представитель ЕК де Кеерсмакер заявил, что у фон дер Ляйен развилась пневмония
03 января 2025, 18:36

Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сильно заболела и временно перестала исполнять обязанности. Об этом сообщил представитель органа Стефан де Кеерсмакер, его слова приводит польское агентство РАР.
По его словам, глава ЕК отменила свои обязательства в первые две недели текущего месяца. Кеерсмакер отметил, что из-за тяжелой пневмонии фон дер Ляйен отменила свой визит в Гданьск по случаю инаугурации польского председательства в Совете Евросоюза.

Уточняется, что данная встреча перенесена на некоторое время. Польша будет председательствовать в Европейском союзе в первой половине этого года.

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Небензя назвал страны, которым не будет места в Совбезе ООН

Зеленский раскрыл подробности о личном разговоре с Трампом
#страны
#встреча
#польша
#ек
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Стали известны новые подробности о личности Зеленского
Зеленский заявил, что после встречи с ним человек исцелился и стал ходить
03 января 2025, 18:09

Фото: istockphoto/alzay

Владимир Зеленский заявил о своих способностях целителя в рамках украинского телемарафона, запись которого имеется на YouTube. По словам политика, он сделал совместное фото с неходячим молодым человеком.
«И... в чем кайф? В том, что он говорит: приезжал президент, и я начал ходить», — пояснил Зеленский.
Он добавил, что пациенту помогали и в США, и на Украине. Перед этим Зеленский раскрыл детали разговора с новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом. Глава киевского режима подчеркнул, что республиканец ждет его «одним из первых».

Зеленский также отметил, что Трамп назвал прекращение украинского кризиса приоритетной задачей для себя. Кроме того, Зеленский намекнул, что встретится с Трампом по данному вопросу уже 20 января.

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#мир
#украина
#владимир зеленский
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Небензя назвал страны, которым не будет места в Совбезе ООН
Постпред Небензя: Германия и Япония не станут постоянными членами Совбеза ООН
03 января 2025, 17:49

Фото: istockphoto/Askolds

Для ФРГ и Японии не будет места в Совбезе ООН, заявил российский постпред в международной организации Василий Небензя. Его слова приводит телеканал «Россия 24».
«Есть страны, которые претендуют на место в СБ, которое они никогда не получат, мы об этом уже сказали прямо. В частности, Германия и Япония. Не видать места постоянного членства в СБ — не только как своих ушей, но и всего остального. Это уже очевидный факт», — сказал Небензя.
Перед этим Василий Небензя говорил о непонятных сигналах со стороны команды новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине. Дипломат подчеркнул, что американская риторика по «заморозке конфликта» продолжается.

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#мир
#россия
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#германия
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#василий небензя
#япония
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Названа дата прощания с экс-депутатом Госдумы Алкснисом
С «Черным полковником» Виктором Алкснисом простятся в воскресенье 5 января
03 января 2025, 15:04

Фото: istockphoto/iZhenya

С бывшим депутатом Госдумы Виктором Алкснисом простятся в грядущее воскресенье, 5 января, пишет РБК, ссылаясь на семью «Черного полковника».
Прощание пройдет в Траурном зале ЦКБ «РЖД-Медицина». По словам родственников, прощальная церемония запланирована в период с 10 до 11 утра.

На похоронах поприсутствуют родные и друзья Алксниса. Экс-депутат умер накануне в четверг, 2 января, а в ночь на 30 декабря мужчину ударил геморрагический инсульт, вызвавший кому. К сожалению, Алксниса из нее вывести не удалось.

Прозвище «Черный полковник» усопший получил за поддержку ГКЧП.

Перед этим стало известно о смерти заслуженной артистки РСФСР Генриэтты Ромодиной.

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#мир
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#госдума
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Зеленский раскрыл подробности о личном разговоре с Трампом
Зеленский заявил, что Трамп ждет его «одним из первых»
03 января 2025, 14:42

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп ждет его «одним из первых». Об этом он сообщил в ходе телемарафона.
По словам Зеленского, республиканский политик назвал завершение конфликта на Украине своим приоритетом. Он также намекнул, что встреча по этому поводу пройдет после инаугурации Трампа в понедельник, 20 января.

На этой встрече начнется выстраивание шагов, которые приведут к завершению острой фазы противостояния, заключил Зеленский.

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#сша
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#зеленский
#рф
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​США признались, что ​в РФ появился настоящий «кошмар» для ​американских подлодок
NI: ВМС США не способны справиться с российскими подлодками «Ясень-М»
03 января 2025, 06:23

Фото: iStock/razihusin

Российские подлодки проекта 885М «Ясень-М» представляют серьезную угрозу для флота США и их союзников по НАТО, пишет журнал National Interest.
Эти многоцелевые субмарины обладают способностью к внезапным атакам на вражеские подлодки и корабли, используя свои ультра-тихие технологии для сближения на минимальное расстояние.

«Ясень-М» оснащены 533-миллиметровыми торпедами и мощным ракетным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковой комплекс «Циркон». Американский флот, как отмечается в статье, не обладает средствами для эффективной защиты от гиперзвукового оружия, что ставит их в невыгодное положение.

Субмарины проекта «Ясень» начали поступать на вооружение российского флота в 2014 году. На данный момент в составе флота числятся одна подлодка проекта 885 и четыре — проекта 885М.

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