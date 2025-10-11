Трамп поручил Хегсету выплатить зарплаты военным из доступных средств

11 октября 2025, 21:49

Фото: istockphoto/dangutsu

Президент США Дональд Трамп 11 октября заявил, что в условиях шатдауна (приостановка работы правительства — прим. ред.) распорядился перечислить все имеющиеся средства на выплату зарплат военнослужащим. Об этом хозяин Белого дома написал в соцсети Truth Social.





Соответствующий приказ получил глава Минобороны США Пит Хегсет.





«Мы нашли средства для этого, и министр Хегсет будет использовать их, чтобы выплатить зарплаты нашим войскам», — написал Трамп.