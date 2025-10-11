Трамп поручил Хегсету выплатить зарплаты военным из доступных средств
Президент США Дональд Трамп 11 октября заявил, что в условиях шатдауна (приостановка работы правительства — прим. ред.) распорядился перечислить все имеющиеся средства на выплату зарплат военнослужащим. Об этом хозяин Белого дома написал в соцсети Truth Social.
Соответствующий приказ получил глава Минобороны США Пит Хегсет.
«Мы нашли средства для этого, и министр Хегсет будет использовать их, чтобы выплатить зарплаты нашим войскам», — написал Трамп.
Шатдаун начался в США 1 октября из‑за несогласованного бюджета. По данным The Washington Post от 10 октября, администрация уже начала увольнять федеральных служащих в сферах торговли, финансов, здравоохранения и социальных услуг, образования и внутренней безопасности.