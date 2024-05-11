Акция против закона об иноагентах в Тбилиси завершилась

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В грузинском Тбилиси завершилась акция против закона об иностранных агентах, передает РИА Новости.
По данным Reuters, в демонстрации приняли участие 50 тысяч человек.
Акции протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси начались 2 мая у здания парламента Грузии, где в конце апреля законодатели поддержали его принятие во втором чтении.
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила, что провокации на митинге в Тбилиси финансировались иностранными государствами. По данным СГБ, к организации провокаций причастны граждане, находящиеся за рубежом, в том числе те, кто уехал воевать на Украину и готовится вернуться для участия в столкновениях с полицией.
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Акции протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси начались 2 мая у здания парламента Грузии, где в конце апреля законодатели поддержали его принятие во втором чтении.
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила, что провокации на митинге в Тбилиси финансировались иностранными государствами. По данным СГБ, к организации провокаций причастны граждане, находящиеся за рубежом, в том числе те, кто уехал воевать на Украину и готовится вернуться для участия в столкновениях с полицией.
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Александр Климов