Премьер-министр РФ Михаил Мишустин срочно возвращается в Москву из-за Путина
Премьер-министр России Михаил Мишустин прервал визит в Киргизию и экстренно вылетает в Москву в связи с переговорами на Аляске. Об этом он заявил во время заседания Евразийского межправительственного совета.
Выступая перед коллегами, Мишустин подчеркнул достижения Евразийского экономического союза и выразил уверенность в его дальнейшем развитии. Однако ему пришлось извиниться за досрочное завершение участия в мероприятии.
«Коллеги, благодарю за внимание. Вместе с тем, прошу меня извинить — мне необходимо вернуться в Москву», — сказал Мишустин.Напряженность вокруг ситуации возросла после информации о том, что президент России Владимир Путин также покидает страну для участия в российско-американском саммите на Аляске.
Ранее была проведена оценка вероятности провокаций на переговорах Путина и Трампа.