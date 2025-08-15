Премьер-министр РФ Михаил Мишустин срочно возвращается в Москву из-за Путина

Достижения.рф

Мишустин срочно возвращается в Москву на фоне отъезда Путина
Михаил Мишустин (Фото: www.kremlin.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин прервал визит в Киргизию и экстренно вылетает в Москву в связи с переговорами на Аляске. Об этом он заявил во время заседания Евразийского межправительственного совета.



Выступая перед коллегами, Мишустин подчеркнул достижения Евразийского экономического союза и выразил уверенность в его дальнейшем развитии. Однако ему пришлось извиниться за досрочное завершение участия в мероприятии.

«Коллеги, благодарю за внимание. Вместе с тем, прошу меня извинить — мне необходимо вернуться в Москву», — сказал Мишустин.
Напряженность вокруг ситуации возросла после информации о том, что президент России Владимир Путин также покидает страну для участия в российско-американском саммите на Аляске.

Ранее была проведена оценка вероятности провокаций на переговорах Путина и Трампа.
