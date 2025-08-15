«Путь нормализации»: Политолог Дудаков назвал переговоры России и США шагом к сближению

15 августа 2025, 11:21

Политолог Дудаков: Переговоры России и США на Аляске могут стать шагом к сближению

Фото: Istock/rarrarorro

На предстоящих переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будут затронуты ключевые вопросы двусторонних отношений, включая ситуацию вокруг Украины, экономические санкции и стратегическую стабильность.





В беседе с корреспондентом «Татар-информа» политолог-американист Малек Дудаков заявил, что лидеры двух стран обсудят торговые ограничения, перспективы экономического сотрудничества, в том числе в Арктике, а также вопросы стратегической безопасности. Особое внимание будет уделено договору СНВ-3 и другим соглашениям.



Дудаков считает, что саммит может способствовать улучшению отношений.

«Я думаю, что ещё понадобится долгая, кропотливая работа для того, чтобы к чему-то прийти нам и устранить все раздражители, которые есть в отношениях между нашими странами», – отметил эксперт.