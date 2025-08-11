Достижения.рф

На Аляске начали продавать матрешки из РФ в преддверии встречи Путина и Трампа

Фото: iStock/Andrey Rykov

На Аляске начали продавать матрешки из Петропавловска-Камчатского в преддверии встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.



Особенно матрешки пользуются популярностью в сувенирной лавке в центре крупнейшего на Аляске города Анкориджа. Как рассказал продавец магазина, в день реализуется от 20 до 30 матрешек. Все они российского производства и были сделаны в Петропавловске-Камчатском.

Как правило, матрешки покупают европейцы, датчане и немцы. Популярностью игрушки пользуются и у туристов из Китая.

Иван Мусатов

