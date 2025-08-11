На Аляске начали продавать матрешки из РФ в преддверии встречи Путина и Трампа

11 августа 2025, 11:58

Фото: iStock/Andrey Rykov

На Аляске начали продавать матрешки из Петропавловска-Камчатского в преддверии встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.