NYT: Секретная служба США сняла жилье в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа
Сотрудники Секретной службы США, которые обеспечивают безопасность высших должностных лиц государства, сняли жилье в городе Анкоридж, штат Аляска, в рамках подготовки к встрече президентов России и Соединенных Штатов — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times.
Пока не было официального объявления о месте встречи, но риелтор Ларри Дисброу сообщил изданию, что в Анкоридже по запросу Секретной службы была сдана в аренду недвижимость с шестью спальнями.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа 2025 года. Центральной темой встречи станет реализация плана территориального обмена в рамках урегулирования украинского конфликта.
