NYT: Секретная служба США сняла жилье в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа

11 августа 2025, 09:22

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Сотрудники Секретной службы США, которые обеспечивают безопасность высших должностных лиц государства, сняли жилье в городе Анкоридж, штат Аляска, в рамках подготовки к встрече президентов России и Соединенных Штатов — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times.